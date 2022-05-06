У День незалежності Ізраїля стався теракт: мінімум троє людей загинули, ще троє - поранені
Мінімум троє людей загинули під час теракту в ізраїльському місті Ельад
Про це повідомляє Reuters.
Вдень 5 травня під час святкування Дня незалежності у Ельаді на перехожих напали двоє чоловіків. Один із злочинців мав сокиру, другий - пістолет.
Ще троє людей отримали поранення. Поліція вже розпочала розслідування. Ізраїльські правоохоронці встановили блокпости, щоб спробувати впіймати нападників, які втекли з місця події.
- 7 квітня у результаті стрілянини в ізраїльський столиці Тель-Авів загинули двоє людей.
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