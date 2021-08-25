У День Незалежності майже 21 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 8 272 людини, завершили вакцинацію - 12 467 людей.



В День Незалежності працювали: 254 бригади, 821 пункт та 301 центр вакцинації.



Від початку кампанії щеплено – 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу – 5 108 072 людини, завершили імунізацію – 3 192 128 людей. Всього зробили 8 300 200 щеплень.

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