У День Незалежності на фронті росіяни вбили українського військового, ще двоє - поранені
24 серпня в зоні ООС зафіксовано три порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські війська обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
У Луганській та Донецькій областях зафіксували проліт ворожих безпілотників, які перетнули лінію розмежування.
В результаті обстрілів окупантів один військовослужбовець ОС загинув, ще двоє дістали поранення.
Поранених доправили в лікарню. Стан здоров’я одного бійця – тяжкий, іншого – задовільний.
У пресцентрі додали, що на дії ворога надана адекватна відповідь.
Станом на 7:00, 25 серпня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.
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