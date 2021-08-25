У День Незалежності на фронті росіяни вбили українського військового, ще двоє - поранені

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські війська обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.



У Луганській та Донецькій областях зафіксували проліт ворожих безпілотників, які перетнули лінію розмежування.



В результаті обстрілів окупантів один військовослужбовець ОС загинув, ще двоє дістали поранення.



Поранених доправили в лікарню. Стан здоров’я одного бійця – тяжкий, іншого – задовільний.



У пресцентрі додали, що на дії ворога надана адекватна відповідь.



Станом на 7:00, 25 серпня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.



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