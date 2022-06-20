У депутата держдуми РФ конфіскували три квартири в Мюнхені

Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Liga.net.

Це перша конфіскація російських активів у Німеччині внаслідок санкцій.

Ім'я депутата не вказується, прокуратура його називають Л., а дружину - К.

На подружжя було оформлено дві квартири в Мюнхені, які вони здавали в оренду після санкцій. У ході слідства знайшлася третя квартира, якою володіла дружина.

Також прокуратура конфіскувала рахунок, на який надходила плата за оренду.