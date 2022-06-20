У депутата держдуми РФ конфіскували три квартири в Мюнхені
Прокуратура та поліція Мюнхена (Німеччина) конфіскували три квартири, які належали депутату державної думи РФ та його дружині
Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Liga.net.
Це перша конфіскація російських активів у Німеччині внаслідок санкцій.
Ім'я депутата не вказується, прокуратура його називають Л., а дружину - К.
На подружжя було оформлено дві квартири в Мюнхені, які вони здавали в оренду після санкцій. У ході слідства знайшлася третя квартира, якою володіла дружина.
Також прокуратура конфіскувала рахунок, на який надходила плата за оренду.
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