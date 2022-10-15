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Головна війна з Росією У держдепі США відреагували на перекидання російських військових до Білорусі

У держдепі США відреагували на перекидання російських військових до Білорусі

15 жовтня, 2022 субота
19:44
війна з Росією Нед Прайс

У державному департаменті США нагадали Білорусі про відповідальність за допомогу Росії у збройній агресії проти України

Про це заявив представник держдепу США Нед Прайс, передає Голос Америки

Таким чином він прокоментував повідомлення про перекидання російських військових до Білорусі. 

"Доки режим Лукашенка продовжує підтримувати Кремль у його агресії проти України, ми продовжуватимемо застосовувати нові економічні заходи впливу не лише проти Росії, а й проти Білорусі, зокрема, проти інститутів та еліт", - сказав Прайс. 

Він наголосив, що через політику Олександра Лукашенка Білорусь давно значною мірою поступилася своїм суверенітетом Росії.

"Путін використовує те, що має бути суверенною білоруською територією, як військовий плацдарм. Те, що Україна зазнавала російських атак з білоруської території, є свідченням того факту, що режим Лукашенка не дбає про інтереси свого народу, а Лукашенко та його поплічники в глибині душі піклуються лише про свої власні інтереси", - зазначив Прайс. 

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Світ
Білорусь
Олександр Лукашенко
російська армія
США
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