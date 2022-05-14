У Держдумі РФ пропонують не фінансувати професійний футбол на рівні держави

Про це політик заявиви на каналі "Матч ТВ", передає Sports.ru.

"А навіщо нам взагалі сьогодні футбол потрібний? Давайте визначимося для себе. Навіщо нам ця велика державна машина?", - зазначив він.

Справа в тому, як наголосив Хамзаєв, основним фінансовим донором російського професійного футболу наразі є державний бюджет РФ.

Читайте також: "Мій Херсон вам в рот не влізе": Беленюк у патріотичній футболці потролив окупантів

"Це не приватна історія. 97 відсотків грошей у футболі – державні. Яка мета? Що ми хочемо досягти?" - сказав Хамзаєв.

Його слова вже викликали обурення у російському спортивному та фанатському середовищі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb