У Держдумі РФ пропонують не фінансувати професійний футбол на рівні держави
Депутат Державної думи Росії, член президентської фракції "Єдина Росія" Султан Хамзаєв поставив питання, чи потрібно зараз Росії витрачати державні кошти на професійний футбол
Про це політик заявиви на каналі "Матч ТВ", передає Sports.ru.
"А навіщо нам взагалі сьогодні футбол потрібний? Давайте визначимося для себе. Навіщо нам ця велика державна машина?", - зазначив він.
Справа в тому, як наголосив Хамзаєв, основним фінансовим донором російського професійного футболу наразі є державний бюджет РФ.
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"Це не приватна історія. 97 відсотків грошей у футболі – державні. Яка мета? Що ми хочемо досягти?" - сказав Хамзаєв.
Його слова вже викликали обурення у російському спортивному та фанатському середовищі.
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