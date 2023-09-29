У Держдумі заявили, що "Вірменія перестане існувати", політик з Єревану назвав Крим вірменським

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на виступ Володимира Погосяна в етері Noyan Tapan TV.

Погосян відреагував на численні провокативні заяви депутата Держдуми Євгенія Федорова. Напередодні росіянин заявив, що Вірменія перестане існувати й стане частиною РФ, а Азербайджан нібито не порушить міжнародне право, якщо приєднає до себе Зангезур.

"Якщо ви говорите, що всі вийшли з СРСР незаконно, то говоріть і про Азербайджан теж. Якщо ви говорите, що кордони вийшли незаконні й Азербайджан може брати, що захоче то вибачте, ми теж можемо брати в Азербайджану все, що захочемо. Зокрема і Карабах. Нема жодних кордонів, як ви говорите", - сказав експомічник головного радника президента Вірменії з нацбезпеки Володимир Погосян.

Водночас вірменин заявив претензії на Крим.

"І якщо нема жодних кордонів, то ми можемо прийти й забрати Армавір, Сочі та Крим. Крим взагалі на 70% вірменський. Якщо такі клоуни в парламенті нещасної Росії, то я не знаю, що з ними може статись", - заявив Погосян.