У Держприкордонслужбі пояснили, як військові можуть виїхати на лікування за кордон
У Держприкордонслужбі назвали умови для виїзду військових на лікування за кордон
Про це йдеться в пресслужбі ДПСУ.
Обов'язковими умовами для виїзду з України на лікування є наявність висновку про необхідність отримання меддопомоги за кордоном і повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Єврокомісії. Воно надходить через електронну платформу "Система раннього попередження та реагування" (Early Warning and Response System) про готовність країни ЄС прийняти людину на лікування. Також потрібне письмове підтвердження того, що іноземний заклад готовий безкоштовно надавати меддопомогу.
Ініціаторами скерування українських військових лікуватися за кордон є медичні установи, де ті проходять лікування чи реабілітацію. Клопотання має довільну форму.
Перевезення військових до українського кордону організовує МОЗ за сприяння Міноборони, МВС і Адміністрації Держприкордонслужби. До іноземних лікарень захисників транспортують за участі МЗС і МОЗ.
- У вересні виїзд військовозобов'язаним українцям з України під заставу відклали, хоча планували на 1 вересня.
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