У Деснянському районі Києва чоловікам на шашликах вручили повістки

Про це повідомив Вечірній Київ.

"Любителям пікніків нагадали про небезпеку багаття та вручили відпочивальникам чоловічої статті призовного віку повістки для уточнення військово-облікових даних. Даний вид повісток до військкомату вручається для оновлення інформації про сімейний стан, місце роботи, стан здоров’я тощо", - йдеться у дописі

Зазначається, що в ході спільного рейду відпочивальникам також надали листівки про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, нагадали про адміністративну відповідальність за відвідування лісів і порушення вимог пожежної безпеки.

"Ліси Києва чи не найбільше потерпають від пожеж через велику рекреаційну навантаженість та недбалість відпочиваючих", — зазначили лісівники.