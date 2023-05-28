У Деснянському районі Києва чоловікам на шашликах вручили повістки
У Деснянському районі лісівники разом з рятувальниками, поліцейськими та військовими провели протипожежний рейд та вручили повістки чоловікам, які смажили шашлики
Про це повідомив Вечірній Київ.
"Любителям пікніків нагадали про небезпеку багаття та вручили відпочивальникам чоловічої статті призовного віку повістки для уточнення військово-облікових даних. Даний вид повісток до військкомату вручається для оновлення інформації про сімейний стан, місце роботи, стан здоров’я тощо", - йдеться у дописі
Зазначається, що в ході спільного рейду відпочивальникам також надали листівки про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, нагадали про адміністративну відповідальність за відвідування лісів і порушення вимог пожежної безпеки.
"Ліси Києва чи не найбільше потерпають від пожеж через велику рекреаційну навантаженість та недбалість відпочиваючих", — зазначили лісівники.
- 9 травня повідомлялося, що водій та пасажири автомобіля Range Rover, які гучно слухали музику ворога у центрі Львова, а потім ще й агресивно поводилися, отримали повістки.
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