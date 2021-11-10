У деяких лікарнях Києва заповнені 100% COVID-ліжок, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в кількох лікарнях міста заповнені всі ліжка для хворих на коронавірус. Загалом лікарні столиці заповнені на 73%
Про це він сказав на брифінгу 10 листопада..
За добу 9 листопада до лікарень Києва потрапило 513 людей, інфікованих на коронавірус. Мер наголосив, що все частіше госпіталізують дітей.
За словами Кличка, у Києві заповненість ліжок для COVID-хворих становить 73%, однак у деяких медичних закладах вона сягає 99-100%.
Кисню потребують 85% ушпиталених із COVID-19.
Кличко зазначив, що в столиці підготовано понад 6 тис. ліжок і майже 500 апаратів ШВЛ.
- Нагадаємо, у Києві та 22 областях перевищений рівень госпіталізацій.
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