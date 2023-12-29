У "Дії" будуть тимчасово недоступні дві послуги
У мобільному застосунку "Дія" будуть тимчасово недоступні послуги для водіїв. Причина – рішення уряду про підвищення вартості низки сервісних послуг МВС
Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі "Дія".
"З нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв — таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов’язані з ними послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні, а саме — заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто", - поінформували розробники.
"Вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Щойно сервіс відновить роботу — обов’язково повідомимо", - додали в "Дії".
- З 26 грудня набула чинності постанова Кабміну про те, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їхньої підробки.
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