В Україні підвищать вартість низки сервісних послуг МВС: скільки коштуватиме видача водійського посвідчення
Кабінет Міністрів України підвищив вартість низки сервісних послуг МВС: зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року
Про це йдеться у постанові уряду №1386 від 27 грудня.
Відтак вартість низки послуг Територіальних органів із надання сервісних послуг МВС збільшиться. Нову вартість матимуть такі послуги:
- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 гривень до 230 гривень
- прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень
- прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень
- реєстрація, перереєстрація колісних т. з. усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 гривень до 350 гривень
Зміни набирають чинності 1 січня 2024 року.
- З 26 грудня набула чинності постанова Кабміну про те, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.
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