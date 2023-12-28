Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство В Україні підвищать вартість низки сервісних послуг МВС: скільки коштуватиме видача водійського посвідчення

В Україні підвищать вартість низки сервісних послуг МВС: скільки коштуватиме видача водійського посвідчення

28 грудня, 2023 четвер
16:23
Суспільство посвідчення водія

Кабінет Міністрів України підвищив вартість низки сервісних послуг МВС: зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року

Про це йдеться у постанові уряду №1386 від 27 грудня. 

Відтак вартість низки послуг Територіальних органів із надання сервісних послуг МВС збільшиться. Нову вартість матимуть такі послуги: 

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами - з 26 гривень до 230 гривень
  • прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень
  • прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень
  • реєстрація, перереєстрація колісних т. з. усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 гривень до 350 гривень

Зміни набирають чинності 1 січня 2024 року. 

  • З 26 грудня набула чинності постанова Кабміну про те, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки. 

Україна
Читайте також:
Маріуполь окупанти
27 грудня, 2023 середа
Австрійська поліція пояснила, чому співробітник патрулював у шоломі з літерою "Z"
полонені окупанти
26 грудня, 2023 вiвторок
"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому
27 грудня, 2023 середа
Путін говорив Сі Цзіньпіну про щонайменше 5 років війни під час останньої зустрічі, - ЗМІ
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.86
    Купівля 37.86
    Продаж 38.56
  • EUR
    Купівля 41.71
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
17:26
черга автомобілів
Цьогоріч українці придбали 191 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону
17:22
Довіра до телемарафону "Єдині новини" знизилася з 69% до 43%, - опитування КМІС
17:18
Ірландія
Метеорологи Ірландії визнали 2023 рік найтеплішим в історії спостережень
17:16
Оновлено
Вадим Новинський
Харківобленерго заявило про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського. У "Смарт-Холдинг" відреагували
17:06
На фото: Майкл Манн
Режисер "Феррарі" Майкл Манн розповів, що його дідусь родом з Житомирщини
17:06
обстріл Запоріжжя
РФ обстріляла село в Запорізькій області: є загиблі й поранені
17:04
Оновлено
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
16:45
США допомога Україні експорт зерна економіка
США передали Україні 16 зерновозів для перевезення агропродукції
16:45
Київ, ялинка
У КМДА стверджують, що на нові фортифікаційні споруди на околицях Києва витрачено 100 млн грн
16:15
Ексклюзив
ЗСУ, шеврон з прапором
Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
16:07
OPINION
Віктор Каспрук
Дилема для Орбана: або Москва, або Брюссель
16:07
гривня тисяча гривень
У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС
16:07
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
Протягом 2023 року США передали Україні 34 пакети військової допомоги на $24 млрд, - Зеленський
16:06
У Туреччині сталася ДТП за участі 7 авто
У Туреччині сталася масштабна ДТП: 10 людей загинуло, серед 61 постраждалого є 2 українки
15:44
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Уродженку України Анну Асті можуть позбавити громадянства РФ за "пропаганду ЛГБТ"
15:41
Аналітика
Новий рік — нові перевірки: який бізнес перевірятимуть податківці у 2024-му. Дослідження YouControl
15:41
Ялинка
У Києві працюватимуть пункти з екологічної утилізації новорічних ялинок. Перелік
15:28
Ексклюзив
Карта. Мар'їнка_2612
Шойгу каже "звільнили": "Інформаційний спротив" пояснив, яку частину Мар'їнки контролюють ЗСУ
15:09
На фото: Мармур Парфенона в Британському музеї в Лондоні
Греція пропонує Британському музею "великі скарби" за повернення скульптур Парфенону до Афін
15:05
посольство Франції в Баку
Глава МЗС Азербайджану прокоментував ситуацію із Францією і взаємним видворенням дипломатів
15:05
Сергій Шкарлет
Комітет Нацагенства з якості освіти підтвердив плагіат у дисертації ексміністра Шкарлета
14:32
Ексклюзив
ЗСУ
Росіян вистачить максимум на півтори року, ЗСУ знищать техніку РФ під нуль, - Гетьман
14:25
Алан Гаглоев
Псевдоочільник "Південної Осетії" заявив, що входження окупованого у Грузії регіону до складу РФ на порядку денному
14:05
OPINION
Оксана Мороз
Ніякий закон не розв'яже задачі "500 000"
13:58
На фото: Книгарня Shahr-e Ketab в Тегерані
В Ірані закрили одну з провідних книгарень через дозвіл жінкам відвідувати її без хіджабу
13:47
Китайський виробник смартфонів Xiaomi представив свій перший електромобіль
13:46
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії
13:38
На фото: Гурт Leleka
Німецький гурт Leleka випустив альбом колядок Rizdvo
13:26
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
"Це посилить тиск на Росію": естонська розвідка прокоментувала удар по кораблю "Новочеркаськ"
13:22
Непокаране зло повертається
Восени росіяни викрали 10 тис. дітей з окупації до РФ, - Спротив
13:20
McDonald's
McDonald's відкрив ресторан у Бучанському районі Київщини
13:14
Ексклюзив
Ігор Романенко
Бачимо оптимізм у військово-дипломатичній роботі, - генерал-лейтенант Романенко про допомогу США та ЄС
13:11
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: Росія приховала і занизила справжні людські втрати, - AP
13:10
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Харківщини
Окупанти обстріляли два райони Харківщини: є загибла і поранені
13:07
У Києві два хлопці, наслідуючи приклад російського серіалу "Слово пацана", побили та пограбували підлітка: їм загрожує до 10 років тюрми
13:04
Андрій Хливнюк
Хливнюк з "Бумбоксу" став амбасадором курсу для охочих перейти на українську
12:56
Севастополь
Біля узбережжя Севастополя знайшли невідоме затонуле судно
12:43
електроенергія, світло ЛЕП
У Херсоні бракує енергетиків, бо більшість із них пішли на фронт, – голова Держенергонагляду Слободян
12:41
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ
12:38
Новини компаній
АЗК UPG та FRIDA Ukraine продовжують допомагати цивільним
Понад 17 тис. наданих медичних послуг: АЗК UPG та FRIDA Ukraine продовжують допомагати цивільним
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV