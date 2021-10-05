У "Дії" можуть з'явитися сертифікати про ПЛР-тестування та для громадян, які перехворіли на COVID-19
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров'я тестують цифрові сертифікати про ПЛР-тестування та цифрові сертифікати для громадян, які перехворіли на COVID-19
Про це перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Зараз спільно з Міністерством охорони здоров'я ми вже поступово тестуємо цифрові ковідні сертифікати для ПЛР-тестування. Такий сертифікат також з'явиться в "Дії". Він буде дійсний 72 години, як і результати тесту. І також розпочинаємо тестування сертифікатів для тих, хто перехворів і одужав від ковід. Такі сертифікати також з'являться у "Дії", - сказав Вискуб.
Відтак, за його словами, всі три види сертифікатів, які діють на рівні Європейського Союзу будуть доступні у застосунку "Дія".
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