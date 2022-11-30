Про це в телеграм інформувала Олена Шуляк, голова партії "Слуга Народу".

Так, через сервіс "Дія" зареєстровано 299 тис. 642 заявки про знищене та пошкоджене майно українців через російське повномасштабне вторгнення. Шуляк звітує, що загальна площа збитків склала 20 мільйонів 723 тис. 877 кв. м житла.

Голова партії "Слуга Народу" додає, що з Маріуполя надійшло 47 тис. 407 заявок, у місті уражено чи зруйновано майже 3 млн кв. м житлового фонду.

Шуляк повідомляє про спроби окупантів приховати наслідки своїх злочинних дій: "Щоб приховати наслідки своїх злочинів, окупанти почали зносити будинки в історичному центрі Маріуполя та на його околицях. Але цього виявилося замало, і вони почали прибирати будинки з карт російського "Яндексу". Ось так — на карті Google будинок на вулиці Азовстальській, 33 ще є, а в Яндексі та реальності – його нема".

"Ми все фіксуємо і все відбудуємо. І не лише в Маріуполі", - наголошує вона.

Голова "слуг" звітує, що Верховна Рада України має провести голосування за реформу про містобудування, яка "запустить нові підходи в будівельній сфері, забезпечать цифровізацію, високу відповідальність за порушення і публічний моніторинг".

Нагадаємо, про те, що окупанти в Маріуполі почали зносити будинки в історичному центрі міста раніше повідомляв радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники збираються заселити містян, котрі втратили житло внаслідок бойових дій, у "безхозні" помешкання.

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