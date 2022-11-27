У Маріуполі окупанти зносять будинки в історичній частині міста
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.
Мова йде про знесення цілого будинку на проспекті Миру, 85.
"Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залишилося живим лише в містянах, та абсолютно мертвим в архітектурі та реальності", - повідомляє він.
- До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники збираються заселити містян, котрі втратили житло внаслідок бойових дій, у "безхозні" помешкання
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