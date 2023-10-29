У дитячій грі Roblox розпочалися пропалестинські протести
Діти беруть участь у пропалестинських протестах у Roblox після війни між Ізраїлем і ХАМАСом, де марширують віртуальними вулицями з плакатами з написом "Солідарні з тобою, Палестино"
Про це повідомляє CNBC.
Наразі пропалестинську віртуальну акцію протесту відвідали понад 275 000 разів. Відвідувачі могли вибирати між віртуальним підняттям палестинського прапора, малайзійського прапора або без прапора.
На відеозаписах, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як користувачі марширують віртуальними цегляними вулицями, вистеленими палестинськими прапорами і великими плакатами з написом "Солідарні з тобою, Палестино".
Згідно з даними Roblox за грудень 2022 року, близько 45% користувачів Roblox - віком 12 років або молодше, а 60% користувачів - 16 років або молодше. Лише 17% користувачів віком 25 років і старше, згідно з тим же звітом компанії. У коментарях у соціальних мережах, переглянутих джерелом, батьки говорили, що їхні діти приєдналися або планують приєднатися до гри на Roblox.
Представник Roblox підтвердив, що такий формат дійсно з'явився на платформі.
"Хоча наші стандарти спільноти дозволяють висловлювати солідарність, ми не допускаємо контент, який схвалює або виправдовує насильство, пропагує тероризм або ненависть до окремих осіб чи груп, або закликає підтримувати певну політичну партію, - заявив представник Roblox. - У нас є команда експертів, що складається з тисяч модераторів, а також автоматизовані інструменти виявлення для моніторингу нашої платформи, і ми будемо вживати швидких заходів проти будь-якого контенту або осіб, які порушують наші стандарти".
- В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
- Зокрема, ввечері, 18 жовтня, у Туреччині пройшли акції протесту проти обстрілу госпіталю Аль-Ахлі в Газі. Мітингарі збиралися біля ізраїльського посольства в Анкарі та генконсульства в Стамбулі.
- Зокрема, центральний залізничний вокзал Нью-Йорка було закрито через масові протести проти конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Протестувальники вимагали припинення вогню у секторі Гази
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