У дитячій грі Roblox розпочалися пропалестинські протести

Про це повідомляє CNBC.

Наразі пропалестинську віртуальну акцію протесту відвідали понад 275 000 разів. Відвідувачі могли вибирати між віртуальним підняттям палестинського прапора, малайзійського прапора або без прапора.

На відеозаписах, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як користувачі марширують віртуальними цегляними вулицями, вистеленими палестинськими прапорами і великими плакатами з написом "Солідарні з тобою, Палестино".

Згідно з даними Roblox за грудень 2022 року, близько 45% користувачів Roblox - віком 12 років або молодше, а 60% користувачів - 16 років або молодше. Лише 17% користувачів віком 25 років і старше, згідно з тим же звітом компанії. У коментарях у соціальних мережах, переглянутих джерелом, батьки говорили, що їхні діти приєдналися або планують приєднатися до гри на Roblox.

Представник Roblox підтвердив, що такий формат дійсно з'явився на платформі.

"Хоча наші стандарти спільноти дозволяють висловлювати солідарність, ми не допускаємо контент, який схвалює або виправдовує насильство, пропагує тероризм або ненависть до окремих осіб чи груп, або закликає підтримувати певну політичну партію, - заявив представник Roblox. - У нас є команда експертів, що складається з тисяч модераторів, а також автоматизовані інструменти виявлення для моніторингу нашої платформи, і ми будемо вживати швидких заходів проти будь-якого контенту або осіб, які порушують наші стандарти".