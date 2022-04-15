У "Дію" повернули водійське посвідчення і техпаспорт. На початку війни їх прибрали із застосунку
У додатку "Дія" знову висвітлюються посвідчення водія і техпаспорт, які приховали на початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
24 лютого з "Дії" прибрали права та техпаспорт задля безпеки.
"Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія. Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення рф в Україні ми вимкнули деякі реєстри задля безпеки. Саме тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступні в Дії", - йдеться у повідомленні.
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