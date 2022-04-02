Про вибухи у Дніпрі повідомляють журналісти Суспільного, а також місцеві мешканці у соцмережах.



Офіційної інформації наразі немає.



Незадовго до півночі було оголошено повітряну тривогу на Дніпропетровщині, у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій областях.