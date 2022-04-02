У Дніпрі чутно вибухи
Перед тим було оголошено повітряну тривогу на Дніпропетровщині, у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій областях
Про вибухи у Дніпрі повідомляють журналісти Суспільного, а також місцеві мешканці у соцмережах.
Офіційної інформації наразі немає.
Незадовго до півночі було оголошено повітряну тривогу на Дніпропетровщині, у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій областях.
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