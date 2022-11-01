Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Відомо, що чоловік у Telegram листувався з адміністраторами проросійських каналів у соціальних мережах і передавав їм відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території Дніпра.

Суд визнав містянина винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України) і ув'язнив його на 5 років.

СБУ затримала диверсанта, який планував теракти на Одеській залізниці.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb