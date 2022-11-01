У Дніпрі на 5 років посадили російського шпигуна, який здавав позиції ЗСУ
Мешканець Дніпра, який передавав ворогу дані про переміщення ЗСУ, отримав 5 років позбавлення волі
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Відомо, що чоловік у Telegram листувався з адміністраторами проросійських каналів у соціальних мережах і передавав їм відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території Дніпра.
Суд визнав містянина винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України) і ув'язнив його на 5 років.
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