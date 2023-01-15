У Дніпрі оголосили жалобу
У Дніпрі через трагедію, яку спричинила російська агресія, оголошена триденна жалоба
Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.
"У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку", - йдеться у повідомленні.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 12 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста
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