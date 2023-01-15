Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Дніпрі оголосили жалобу

У Дніпрі оголосили жалобу

15 січня, 2023 неділя
01:14
війна з Росією Дніпро, ракетний удар, вибух, російська агресія

У Дніпрі через трагедію, яку спричинила російська агресія, оголошена триденна жалоба

Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.

"У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку", - йдеться у повідомленні.

  • У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 12 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Україна
Дніпро
воєнні злочини Росії
Читайте також:
танк Challenger 2
14 січня, 2023 субота
Британія передасть Україні ескадрон танків Challenger 2
ВРП
14 січня, 2023 субота
Новообраний член Вищої ради правосуддя заявив, що продовжить поїздки до РФ, його має перевірити СБУ, - виконавча директорка Фундації DEJURE
окупант, орк, солдати росія
13 січня, 2023 п'ятниця
У Росії вигадали нові умови для переговорів з Україною, хочуть без посередників
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
15 січня
01:02
Кримський міст
"Чекайте рашистські мразі": Кримські партизани пообіцяли розплату над тими, хто підтримує Росію
00:43
На фото: система ППО
"РФ не зможе деморалізувати українців": США пообіцяли Україні ППО у відповідь на масований обстріл від Росії
2023, субота
14 січня
23:45
Оновлено
на фото: зруйнована багатоповерхівка
Російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 12 загиблих, 64 поранених
22:56
ЗСУ
ЗСУ ліквідували російського майора та капітана, - офіцер Штефан
22:29
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 21 росіянина, танк і 3 безпілотники
22:11
"Щоб русня горіла в пеклі": Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА "Poseidon" з пунктами управління на основі вантажівок DAF
21:58
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Малиновський переможно дебютував за основний склад "Марселя" в матчі проти "Лор'яна"
21:36
Запорізька область, запалювальні снаряди, обстріл
Росія обстріляла Запоріжжя забороненими запалювальними снарядами
21:28
Білл Клінтон, Борис Єльцин, Леонід Кравчук. 14 січня 1994 року, Москва
Цей день в історії: Кравчук погодився віддати ядерну зброю, народився український розвідник й теоретик партизанщини Горліс-Горський
21:21
зруйнований будинок у Дніпрі
"Як це - бути поруч із м'ясником в одній залі?": Кислиця звернувся до своїх колег в залі засідань ООН
21:11
Ексклюзив
Раміс Юнус
За всіма законами війни Росія не зможе виправити стратегічні помилки, - американський політолог Юнус
21:11
обмін полоненими
Росія зірвала обмін полоненими, який планувався 14 січня
20:53
Росіяни обстріляли приватні будинки на Сумщині. Поранено місцевого жителя
20:36
Чехія вибори
На виборах у Чехії екскомуніст Бабіш поступився ексгенералу НАТО Павелу, буде другий тур
20:29
Михайло Мудрик, "Шахтар", Ліга чемпіонів
"Шахтар" і "Челсі" узгодили трансфер Мудрика за 100 млн євро, - Романо
20:27
Маємо зупинити рашизм так само, як вільний світ зупинив нацизм, - Зеленський
20:20
Олександр Петраков
Екстренер збірної України Петраков очолив збірну Вірменії
20:07
OPINION
Віктор Каспрук
Співпраця Росії та Ірану схожа на дует кримінальних подільників
20:02
У Горлівці окупанти укоплектовані лише на 40%, - Генштаб ЗСУ
20:00
Володимир Зеленський
З електроенергетикою зараз найскладніше на Харківщині та Київщині, - Зеленський
19:42
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Посилення санкцій ефективно тисне на Іран, - експерт-міжнародник Семиволос
19:31
ракета
Обстріл Кривого Рогу: є загиблий і поранений, пошкоджено 6 приватних будинків
19:00
Ексклюзив
ракета
Запуск ракет по Києву вранці 14 січня міг бути з території Білорусі, - військовий аналітик Гетьман
18:56
Ексклюзив
Білорусь, Лукашенко
Спецпризначенці Білорусі підготовлені до наступу на Україну, - засновник ініціативи силовиків проти Лукашенка Азаров
18:53
Валерій Залужний
Сьогодні Росія випустила по Україні 33 ракети. 21 ми знищили, - Залужний
18:35
зруйнований будинок у Дніпрі
Знайдемо всіх причетних до цього терору: Зеленський про обстріл будинку у Дніпрі
18:21
"Наступні дні будуть важкими". Є прильоти по електросистемі у шести областях України
18:12
уламок ракети, Молдова
На півночі Молдови впали уламки ракети
18:09
OPINION
Орест Сохар
Російський генштаб вже воює з американцями
18:04
Через ракетну атаку Росії є затримки потягів. Найбільше тих, що з Харкова
17:59
ракета
Росіяни вдарили ракетами по енергетичних об'єктах Львівщини та Франківщини
17:55
Ексклюзив
Валерій Герасимов
Герасимов може стати миротворцем у війні проти України, але для цього треба зменшити роль Путіна, - Фейгін
17:46
Зруйнована російською ракетою багатоповерхівка у Дніпрі
"Кожен російський солдат, офіцер, посадовець особисто відповість за скоєне", - генпрокурор Костін про удар по Дніпру
17:40
Ексклюзив
китай
У цій війні головну роль грає Китай, - американський політолог Юнус
17:22
Бріджит Брінк
Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний обстріл Києва
17:04
Зруйнована російською ракетою багатоповерхівка у Дніпрі
"Ми повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію" : Кулеба закликав G7 та ЄС до реакції на обстріл Дніпра
16:55
ракета
Унаслідок обстрілу Авдіївки з "градів" загинули троє людей
16:30
Українська ППО ЗСУ
У низці областей пролунали вибухи: працює ППО
16:22
вибух на газопроводі в Литві
У Литві назвали попередню причину вибуху на газопроводі
16:13
ракета
У Харкові пролунав вибух: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, частина міста знеструмлена
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV