У Дніпрі підприємці встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС під виглядом нових, - ОГПУ
У Дніпрі правоохоронці викрили схему встановлення вживаних деталей на бойовому техніку для ООС під виглядом нових. Зловмисники привласнювали держкошти
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області викрито посадових осіб приватного підприємства, які налагодили схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт та обслуговування військової техніки (ч. 3 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прокуратури, підприємство перемогло в тендері на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн.
Зазначається, що тендерна документація містила відомості про нібито наявні дозволи на приміщення, а також проведення таких робіт.
"Використовуючи орендоване приміщення, працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових. З метою легалізації своїх дій вони укладали фіктивні угоди про нібито поставку нових запчастин з підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності. У подальшому така техніка направлялася до зони проведення ООС", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронцями проведено ряд обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва, під час яких вилучено документацію, військову техніку, автомобілі тощо.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.74
- Актуальне
- Важливе