У Дніпрі підприємці встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС під виглядом нових, - ОГПУ

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області викрито посадових осіб приватного підприємства, які налагодили схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт та обслуговування військової техніки (ч. 3 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, підприємство перемогло в тендері на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн.

Зазначається, що тендерна документація містила відомості про нібито наявні дозволи на приміщення, а також проведення таких робіт.

"Використовуючи орендоване приміщення, працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових. З метою легалізації своїх дій вони укладали фіктивні угоди про нібито поставку нових запчастин з підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності. У подальшому така техніка направлялася до зони проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронцями проведено ряд обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва, під час яких вилучено документацію, військову техніку, автомобілі тощо.

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