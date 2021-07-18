У Дніпрі повісилася випускниця, що не вступила до вишу

В приватному будинку виявили повішеною на перекладині дівчинку 2005 року народження, передає Еспресо.TV.



На місце події прибули співробітники поліції. Вони з'ясували, що дівчина повісилася на електричному дроті.



До розслідування того, що сталося підключилися слідчі. На даний момент встановлюються обставини події та мотиви суїциду, розповідає місцевий портал Наше місто.



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За даними Інформатор.dp.ua, дівчина залишила передсмертну записку, в якій написала, що покінчила життя самогубством через те, що після закінчення школи не змогла вступити до вищого навчального закладу.



Тіло виявила мати.





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