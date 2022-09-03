Про це повідомили "Суспільне" та ПК "Схід".

"Повітряна тривога на Дніпропетровщині… У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Також журналісти зазначили, що є загроза артобстрілу у Нікополі та Нікопольському районі.

Згодом Повітряне командування "Схід" у фейсбук заспокоїло, що у Дніпрі працює ППО:

"Дніпро, працює ППО. Нагадуємо: в ефірі дотримуємось цілковитої тиші! Фотографії роботи та геолокації наших ЗСУ не репостимо! Під час повітряної тривоги відповідаємо за власну безпеку та безпеку близьких!".

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