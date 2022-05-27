У Дніпрі пролунали вибухи

Про це повідомили у застосунку "єТривога", інформацію також підтверджують місцеві.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 04:12. Вибухи пролунали в районі 04:20. Офіційної інформації про місце авіаудару і жертв - ще немає.

О 4:23 оголосили про відбій повітряної тривоги.

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25 травня на Дніпропетровщині внаслідок артилерійських обстрілів російських окупантів пошкоджені дитсадок, церква та домівки мирних жителів у Зеленодольській громаді.

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