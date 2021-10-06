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Головна війна з Росією У Дніпрі пройшла акція протесту через концерт співачки з РФ Ірини Круг

У Дніпрі пройшла акція протесту через концерт співачки з РФ Ірини Круг

6 жовтня, 2021 середа
21:15

У Дніпрі активісти пікетували концерт російської співачки Ірини Круг, вона виступала в окупованому Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На акцію протесту під Літнім театром зібралося кілька десятків людей з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Серед них – учасники війни з Росії, волонтери.

У руках вони тримають плакати з написами "Росія – ворог!", "Досить сидіти на російській культурі!".

За словами активістів, Круг "розважала" окупантів в анексованому Криму й платить податки в Російській Федерації.

Активісти закликають людей, які йдуть на концерт, відмовитися від заходу.

Між активістами й глядачами спалахнула  суперечка. Одна з глядачок сказала, що йде "на концерт улюбленої співачки" і "далека від політики". Учасники пікету скандують "Ганьба!", "Зрадники!".

За словами активіста Василя Чабанова, звернення до українських правоохоронців нічого не дали.

"СБУ на мої запити мені й раніше відповідала, що вони не створюють перелік артистів, яким заборонено в’їжджати в Україну, такий перелік створює Міністерство культури. Мінкультури мені письмово відповіло, що вони такий перелік створюють за інформацією, яку надає СБУ та прикордонна служба. Прикордонники письмово мені відповіли, що нічого не знають", - сказав він.

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Дніпро
акція протесту
російські артисти
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