У Дніпрі пройшла акція протесту через концерт співачки з РФ Ірини Круг

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На акцію протесту під Літнім театром зібралося кілька десятків людей з синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами. Серед них – учасники війни з Росії, волонтери.

У руках вони тримають плакати з написами "Росія – ворог!", "Досить сидіти на російській культурі!".

За словами активістів, Круг "розважала" окупантів в анексованому Криму й платить податки в Російській Федерації.

Активісти закликають людей, які йдуть на концерт, відмовитися від заходу.

Між активістами й глядачами спалахнула суперечка. Одна з глядачок сказала, що йде "на концерт улюбленої співачки" і "далека від політики". Учасники пікету скандують "Ганьба!", "Зрадники!".

За словами активіста Василя Чабанова, звернення до українських правоохоронців нічого не дали.

"СБУ на мої запити мені й раніше відповідала, що вони не створюють перелік артистів, яким заборонено в’їжджати в Україну, такий перелік створює Міністерство культури. Мінкультури мені письмово відповіло, що вони такий перелік створюють за інформацією, яку надає СБУ та прикордонна служба. Прикордонники письмово мені відповіли, що нічого не знають", - сказав він.