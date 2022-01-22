У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа в головному офісі АТБ

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у facebook.

Зазначається, що 22 січня о 14:15 у Дніпрі в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану "Пальміра", виникла пожежа з поширенням з першого до сьомого поверху. Горів утеплювач зовнішньої стіни дев'ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ.

Станом на 15:40 пожежа розповсюдилась на офісні приміщення з четвертого по сьомий поверхи глибиною до двох метрів в середину будівлі. О 15:48 пожежу було локалізовано. Жертв та постраждалих немає.

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