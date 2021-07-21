У Дніпрі в одній із будівель прогримів вибух
У середу вранці, 21 липня, в одній з будівель у Соборному районі Дніпра стався вибух
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
21 липня близько 07.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі.
Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.
На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ.
Встановлюються всі обставини події.
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