У Дніпрі вантажівка протаранила житловий будинок
У четвер, 9 вересня, в Дніпрі вантажівка "КАМАЗ" протаранила житловий будинок
Про це повідомляє міський сайт Дніпра.
Інцидент трапилася вдень у житловому масиві Мирне.
Водій вантажівки сказав, що він поставив транспортний засіб на ручне гальмо і передачу. Однак власник вантажівки, який прибув на місце події, припускає, що водій не поставив вантажівку на ручне гальмо через що і почався рух з гірки.
Водій автотранспорту був тверезий і на цей час знаходиться на місці події.
На місце прибули співробітники правоохоронних органів і з'ясовують всі обставини інциденту.
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