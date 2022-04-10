У Дніпрі ворожі ракети знищили інфраструктурний об'єкт. Одна людина травмована,- голова ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - сказав Резніченко.



За його словами у Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Рятувальники ліквідовували пожежу кілька годин. Є одна травмована людина.



У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання.



Також у Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.



Нагадаємо, вранці 10 квітня в Сєвєродонецьку окупанти відкрили вогонь по школі та двох багатоповерхівках, унаслідок чого згоріла низка квартир, а також зруйнували два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.