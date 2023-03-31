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У Дніпрі затримали групу осіб, які викрадали людей і вимагали у них гроші

31 березня, 2023 п'ятниця
14:48
Кримінал на фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Дніпрі групу з 10 осіб, які викрадали людей, зокрема представників малого і середнього бізнесу, і вимагали в них гроші

Про це інформує СБУ.

Зазначають, що більшість із членів банди неодноразово притягувалася до відповідальності за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах і вимаганні грошей з людей. У разі відмови віддати гроші вони погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна.

Щоб приховати свою злочинну діяльність, учасники банди постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ.

Згодом Служба безпеки змогла задокументувати декілька злочинів групи. Так учасники злочинного угруповання викрали місцевого підприємця та утримували його в орендованому приміщенні. Постраждалого били й чинили на нього психологічний тиск. У такий спосіб злочинцям вдалося отримати ключі від його приватної оселі.

З квартири грабіжники винесли готівку в іноземній валюті на загальну суму понад 1 млн грн.

"У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п’ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що ще чотирьох затримали під час слідчих дій за їхніми місцями проживання.

Також було встановлено, що лідером угруповання є місцевий кримінальник, який дистанційно керував групою і погоджував перелік потенційних жертв.. Він зараз очікує покарання в місцевому СІЗО за розбій і грабежі.

Під час обшуків у фігурантів вилучили незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ст. 186 (грабіж);
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

31 березня Івано-Франківська СБУ зібрала докази колабораційної діяльності жительки села Красне Скадовського району та повідомила їй про підозру.

Дніпро
СБУ
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