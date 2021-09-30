У Дніпропетровській області троє поліцейських "вибивали" зізнання з незаконно затриманих громадян
Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно трьох оперуповноважених одного з відділень Нікопольського районного управління поліції за перевищення службових повноважень
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними слідства, у квітні 2021 року, у місті Марганці, вказані поліцейські, задля нарощування показників роботи, безпідставно затримали двох громадян, незаконно провели обшук з метою виявлення наркотиків, проте жодних речовин не знайшли.
Виходячи за межіповноважень, правоохоронці били чоловіків, відібрали у них телефони, після чого доставили до відділення, де, застосовуючи до потерпілих тортури, змушували зізнатися у скоєнні злочину.
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