У Дніпропетровській області троє поліцейських "вибивали" зізнання з незаконно затриманих громадян

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, у квітні 2021 року, у місті Марганці, вказані поліцейські, задля нарощування показників роботи, безпідставно затримали двох громадян, незаконно провели обшук з метою виявлення наркотиків, проте жодних речовин не знайшли.

Виходячи за межіповноважень, правоохоронці били чоловіків, відібрали у них телефони, після чого доставили до відділення, де, застосовуючи до потерпілих тортури, змушували зізнатися у скоєнні злочину.