У Домі Євросоюзу в Ризі відкрили виставку робіт українських художників
У Домі Євросоюзу в Латвії під керівництвом київської галереї Galerie Les Noms запрацювала виставка українських художників "Українські сезони сучасного мистецтва"
Про це пише Укрінформ.
На заході представили роботи художників з Одещини Володимира Афанасьєва та Миколи Прокопенка. Їхні картини є приватних колекціях і галереях низки країн. У Латвії виставка робіт художників проходить уперше.
Картини Володимира Афанасьєва мають ознаки кубізму, фовізму та наївного живопису. Серед робіт Миколи Прокопенка на виставці - іронічні жіночі портрети, натюрморт.
Також на "Українських сезонах сучасного мистецтва" можна переглянути картини художниці з Ірпеня Марії Воліної. Хедлайнером події стала її робота "Україна". Вона зображує дерево в червоних і чорних барвах, вогні й попелі. Також представлена картина мисткині Thank U, Latvia!. Саме до Латвії Марія Воліна переїхала з матір'ю через повномасштабну війну РФ проти України. Художниця стала кураторкою виставки.
Засновник галереї Юрій Гуцу зазначив, що захід матиме продовження.
Galerie Les Noms є учасником благодійних аукціонів і допомагає фінансово пологовим будинкам і шпиталям в Україні.
Ця виставка триватиме до 15 липня, а наступна складатиметься з зібраних іншим куратором українських картин.
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