У Домі Євросоюзу в Ризі відкрили виставку робіт українських художників

Про це пише Укрінформ.

На заході представили роботи художників з Одещини Володимира Афанасьєва та Миколи Прокопенка. Їхні картини є приватних колекціях і галереях низки країн. У Латвії виставка робіт художників проходить уперше.

Картини Володимира Афанасьєва мають ознаки кубізму, фовізму та наївного живопису. Серед робіт Миколи Прокопенка на виставці - іронічні жіночі портрети, натюрморт.

Також на "Українських сезонах сучасного мистецтва" можна переглянути картини художниці з Ірпеня Марії Воліної. Хедлайнером події стала її робота "Україна". Вона зображує дерево в червоних і чорних барвах, вогні й попелі. Також представлена картина мисткині Thank U, Latvia!. Саме до Латвії Марія Воліна переїхала з матір'ю через повномасштабну війну РФ проти України. Художниця стала кураторкою виставки.

Засновник галереї Юрій Гуцу зазначив, що захід матиме продовження.

Galerie Les Noms є учасником благодійних аукціонів і допомагає фінансово пологовим будинкам і шпиталям в Україні.

Ця виставка триватиме до 15 липня, а наступна складатиметься з зібраних іншим куратором українських картин.

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