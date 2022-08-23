У Донецьку стався вибух в "адміністрації" Пушиліна, почалася пожежа
У Донецьку стався вибух у так званій адмінстрації маріонеткового ватажка російського терористичного угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, а також у російських пропагандистських ЗМІ.
Як йдеться у повідомленні, у Донецьку стався вибух у так званій адмінстрації маріонеткового ватажка російського терористичного угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна.
"У центрі Донецька зафіксовано пряме влучення в адміністрацію Пушилина внаслідок українського обстрілу, повідомили в адміністрації голови ДНР. За інформацією Донецького агентства новин, у будівлі почалася пожежа через влучення снаряда", - пише пропагандистське видання ТАСС.
У місцевих телеграм-каналах опублікували фото зі зруйнованою будівлею.
Також повідомляється про "приліт" біля будівлі "МВС" на площі Дзержинського у Донецьку.
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