У Донецьку стався вибух в "адміністрації" Пушиліна, почалася пожежа

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, а також у російських пропагандистських ЗМІ.

Як йдеться у повідомленні, у Донецьку стався вибух у так званій адмінстрації маріонеткового ватажка російського терористичного угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна.

"У центрі Донецька зафіксовано пряме влучення в адміністрацію Пушилина внаслідок українського обстрілу, повідомили в адміністрації голови ДНР. За інформацією Донецького агентства новин, у будівлі почалася пожежа через влучення снаряда", - пише пропагандистське видання ТАСС.

У місцевих телеграм-каналах опублікували фото зі зруйнованою будівлею.

Також повідомляється про "приліт" біля будівлі "МВС" на площі Дзержинського у Донецьку.

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