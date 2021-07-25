У ДПСУ назвали найпопулярніші серед українських туристів країни
У першому півріччі 2021 року найбільше українців відвідало Польщу, Туреччину та Єгипет
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
У першому півріччі 2021 року найбільше українців відвідали Польщу – 1,9 млн громадян. Другу позицію зі зростанням більш, ніж ушестеро посіла Туреччина – 774,5 тис. Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у 705 тис. поїздок посів Єгипет. До Росії їздили 371,9 тис. українців.
Серед іноземців найбільше України відвідували громадяни Молдови - 368, 4 тис. осіб. На другому місці росіяни - 198,3 тис., на третьому - румуни - 109,4 тис.
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