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У дружини очільника "Київміськбуду" виявили віллу у Франції за €20 млн

4 липня, 2023 вiвторок
06:40
Суспільство Вілла дружини очільника Київміськбуду

На Лазуровому узбережжі знайшли нерухомість дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Вілла у Франції обійшлася у €20 млн й оформлена на фірму, яку три роки тому придбала компанія Оксани Кушнір

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що вілла на Лазуровому березі оформлена на французьку фірму. Саме її у 2019-2020 роках придбала собі дружина Ігоря Кушніра.

Розташований маєток у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци, на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. А всередині - 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на 8 автівок.

"Процес купівлі розпочався у 2019 році, коли кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo (на яку і записано віллу) та сплатила аванс", - зазначають розслідувачі.

Фінальний етап оформлення припав на весну 2020-го. Журналісти-розслідувачі виявили підтвердження цьому у фінансових документах компанії, яка продала Koksi Holding Оксані Кушнір. Також відповідні дані зафіксовані в аудиторському звіті Koksi Holding.

Вілла дружини очільника Київміськбуду

Фото: Bihus.Info

"В останньому йдеться про вартість у майже 19 мільйонів євро. Французькі рієлтори, з якими Bihus.Info консультувалися перед ефіром, оцінили маєток у 20 мільйонів євро", - додається в матеріалі.

Дружина голови "Київміськбуду" має віллу біля Ніцци: дивитись розслідування

Реакція Кушніра

У відповідь на прохання прокоментувати купівлю дорогого активу Ігор Кушнір листом відповів, що не є власником ні рухомого, ні нерухомого майна поза межами України.

Довідка: Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Також раніше журналісти виявили збудоване закрите котеджне містечко. Воно з'явилося на землі у Козині, яку вивели з "Київміськбуду". Цікаво, що звели його бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Тоді в НАБУ зацікавилися діяльністю "Київміськбуду". Крім того, спеціальну комісію, яка б мала перевірити опубліковані у ЗМІ факти, створила Київрада.

Схожі історії з викритими покупками нерухомості

У подібну історію з викриттям щодо покупки нерухомості потрапив і начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов. 22 червня він став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія". За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року родина Борисова придбала віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Натомість дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Крім того, повідомлялось про поїздку військкома за кордон. В ОК "Південь" відреагували на це: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

Вже 23 червня в Раді ініціювали перевірки ТЦК по всій Україні на тлі скандальної історії з одеським військкомом. А президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному терміново звільнити Борисова.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК.

Ще однією фігуранткою схожого скандалу стала дружина народного депутата фракції "Слуга Народу" Богдана Торохтія Аліна Левченко. У серпні 2022 року, вже під час війни, вона купила нерухомість у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Нардеп відмовився відповідати телефоном на запитання щодо майна у Болгарії і запропонував надіслати офіційний запит. Після цього зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири. Крім того, Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році. А державне підприємство "Антонов" повідомило про звільнення Левченко з посади радниці генерального директора.

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