У ДТЕК заявили, що світло в оселі киян подаватимуть по 2-3 години двічі на добу
Електроенергію в оселях мешканців Києва вмикатимуть на 2-3 години двічі на добу
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
"У Києві тривають екстрені відключення світла. Це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. За розпорядженням НЕК "Укренерго", маємо знизити 60% потужності споживання Києва", - зазначили в компанії.
Згідно з повідомленням, забезпечення світлом критичної інфраструктури, а саме лікарень, насосних та теплових пунктів, потребує 58% електроенергії, яка лишається. Таким чином, для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.
"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу", - наголосили в ДТЕК.
Там зазначили, що графіки планових відключень почнуть діяти, щойно вдасться збалансувати систему. А поки що киянам варто економити електроенергію, підкреслили в ДТЕК.
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