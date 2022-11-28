Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"У Києві тривають екстрені відключення світла. Це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. За розпорядженням НЕК "Укренерго", маємо знизити 60% потужності споживання Києва", - зазначили в компанії.

Згідно з повідомленням, забезпечення світлом критичної інфраструктури, а саме лікарень, насосних та теплових пунктів, потребує 58% електроенергії, яка лишається. Таким чином, для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу", - наголосили в ДТЕК.

Там зазначили, що графіки планових відключень почнуть діяти, щойно вдасться збалансувати систему. А поки що киянам варто економити електроенергію, підкреслили в ДТЕК.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

По всій території України 28 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії.

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