У "Дженоа" вирішили дати Шевченку останній шанс, - ЗМІ
Головний тренер італійської "Дженоа" Андрій Шевченко може залишитись на своїй посаді до матчу з "Фіорентиною"
Про це повідомляє TMW.
За інформацією джерела, впевнена гра "Дженоа" в матчі з "Міланом" (1:3) у Кубку Італії переконала керівництво клубу в тому, що Андрію Шевченку можна надати ще один шанс.
"Дженоа" не звільнятиме українського тренера до матчу з "Фіорентиною", який відбудеться 17 січня. У клубі також переконані, що новий тренер не зможе так швидко підготувати команду до цієї зустрічі.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
- 10 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа", а на його місце розглядають кандидатуру Фабіо Каннаваро.
- 12 січня повідомлялось, що головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко незабаром залишить свою посаду.
- 14 січня в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Мілан" переміг "Дженоа" в овертаймі.
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