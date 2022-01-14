У "Дженоа" вирішили дати Шевченку останній шанс, - ЗМІ

Про це повідомляє TMW.



За інформацією джерела, впевнена гра "Дженоа" в матчі з "Міланом" (1:3) у Кубку Італії переконала керівництво клубу в тому, що Андрію Шевченку можна надати ще один шанс.



"Дженоа" не звільнятиме українського тренера до матчу з "Фіорентиною", який відбудеться 17 січня. У клубі також переконані, що новий тренер не зможе так швидко підготувати команду до цієї зустрічі.

