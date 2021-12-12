У Єгипті загинув батько колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол
Батько журналістки та колишньої депутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол, Микола Чорновол, загинув під час відпочинку в Єгипті
Про це повідомила Тетяна Чорновол у facebook.
"Мій тато Микола Чорновол загинув в Єгипті. Ми так і не знаємо, що трапилося. Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. Мама допомогла... На мілководді став – і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, що зупинилося по дорозі", - написала Чорновол.
Вона додала, що аналізи були в нормі, мозок був живий, з кожним днем ставало краще.
"Думали – чудо, ще трохи і прокинеться, будемо згадувати і дивуватися. Але раптом стан погіршився… Мені пояснили, що після клінічної смерті не всі прокидаються, мозок не хоче включатися", – написала Чорновол.
Вона розповіла, що єгипетські лікарі боролися за його життя, але рідним так і не пояснили, що сталося.
Також Чорновол зауважила, що мали проблеми зі страховиками, які теж не внесли ясність у причину смерті чоловіка.
Вона повідомила, що поховають її батька у вівторок 14 грудня, на цвинтарі села Гора, на Київщині, де вона зараз мешкає.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе