У Єгипті загинув батько колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол

Про це повідомила Тетяна Чорновол у facebook.

"Мій тато Микола Чорновол загинув в Єгипті. Ми так і не знаємо, що трапилося. Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. Мама допомогла... На мілководді став – і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, що зупинилося по дорозі", - написала Чорновол.

Вона додала, що аналізи були в нормі, мозок був живий, з кожним днем ставало краще.

"Думали – чудо, ще трохи і прокинеться, будемо згадувати і дивуватися. Але раптом стан погіршився… Мені пояснили, що після клінічної смерті не всі прокидаються, мозок не хоче включатися", – написала Чорновол.

Вона розповіла, що єгипетські лікарі боролися за його життя, але рідним так і не пояснили, що сталося.

Також Чорновол зауважила, що мали проблеми зі страховиками, які теж не внесли ясність у причину смерті чоловіка.

Вона повідомила, що поховають її батька у вівторок 14 грудня, на цвинтарі села Гора, на Київщині, де вона зараз мешкає.

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