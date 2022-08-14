У Єрусалимі невідомий стріляв по автобусу: восьмеро поранених, троє – у критичному стані

Про це повідомляє Громадське з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що на місці події медики надали допомогу семи чоловікам та одній жінці. Двох було доставлено до університетської лікарні "Хадасса", шестеро — до медичного центру "Шаарей Цедек". Ще щонайменше п'ятеро людей отримали поранення середньої та легкої тяжкості.

Однією з жертв є 30-річна вагітна жінка, яка отримала поранення в живіт. Її направили на операцію в медцентрі.

Також повідомляється, що серед постраждалих було четверо членів сатмарських хасидів, які приїхали зі Сполучених Штатів як туристи. Батьки, син і донька чекали на таксі на зупинці, коли їх розстріляли біля гробниці царя Давида. Батько сім’ї перебуває у важкому стані, під заспокійливим і на апараті штучного дихання, а мати – у стані середньої тяжкості.

За даними ЗМІ, ймовірний стрілець дочекався прибуття автобуса та відкрив вогонь, коли пасажири сідали, а потім утік.

Водій автобуса розповів, що транспорт був забитий людьми. Він зупинився на автобусній зупинці біля гробниці царя Давида, а потім почув стрілянину. Водій сказав, що хотів поїхати, але не зміг: пасажири допомагали жінці в інвалідному візку сісти в автобус, а опущений пандус блокував закриття дверей.

Підозрюваному в теракті вдалося втекти з місця події. Поліція закрила Старе місто, заблокувавши як в’їзд, так і виїзд у територію та на площу Стіни плачу. У цьому районі також працювали поліцейські гелікоптери, які допомагали розшукувати ймовірного стрільця.

За даними ЗМІ, ХАМАС та "Ісламський джихад" не брали на себе відповідальність за цей напад, хоча "привітали" його.

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