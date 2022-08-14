У Єрусалимі стрілок, який розстріляв автобус з людьми, здався поліції
Ізраїльська поліція затримала підозрюваного, який вчинив стрілянину неподалік Стіни Плачу в Єрусалимі
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Представник ізраїльської поліції повідомив, що чоловік, підозрюваний у скоєнні теракту із застосуванням вогнепальної зброї в Єрусалимі, здався силам безпеки в неділю вранці.
Зазначається, що підозрюваного доставили на допит, у нього вилучили зброю.
- Нагадаємо, у Єрусалимі невідомий стріляв по автобусу: восьмеро поранених, троє – у критичному стані
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