У Єрусалимі стрілок, який розстріляв автобус з людьми, здався поліції

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Представник ізраїльської поліції повідомив, що чоловік, підозрюваний у скоєнні теракту із застосуванням вогнепальної зброї в Єрусалимі, здався силам безпеки в неділю вранці.

Зазначається, що підозрюваного доставили на допит, у нього вилучили зброю.

Нагадаємо, у Єрусалимі невідомий стріляв по автобусу: восьмеро поранених, троє – у критичному стані

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb