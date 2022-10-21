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У ЄС досягли згоди у боротьбі з енергокризою, проте пакет заходів ще  не затвердили

21 жовтня, 2022 п'ятниця
05:16
Світ Енергетика

Лідери ЄС дійшли згоди щодо кроків у боротьбі з енергетичною кризою, проте не затвердили пакет конкретних заходів

Про це повідомляє Bloomberg .

"Саміт ЄС досяг угоди з енергетики. Єдність і солідарність здобули перемогу", - заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Згідно з інформацією, після кількох годин напружених переговорів лідери погодилися попросити виконавчий орган ЄС запропонувати "тимчасовий динамічний коридор цін на угоди з природним газом, щоб негайно обмежити випадки завищення цін на газ".

Вони також заявили, що використовуватимуть тимчасову основу для обмеження ціни на газ під час виробництва електроенергії, включаючи аналіз витрат та вигод.

"Ми розробимо додатковий новий індекс, щоб краще зображати ситуацію з цінами на СПГ, а поки що ми створимо механізм корекції ринку, щоб обмежити випадки завищення цін на газ", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Лідери також погодилися просити зробити кроки, щоб уникнути різких стрибків цін на похідні енергоносії та використовувати їхню спільну купівельну спроможність як важіль у переговорах з глобальними постачальниками газу.

  • У США висловили занепокоєння, що на тлі стрімкого зростання витрат на енергоносії підтримка санкційного тиску на Росію в Європі може послабнути.

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