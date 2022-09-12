Про це пише CNN.

"Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці та американці, що він зможе виснажити українців, задушити їхню економіку", - заявляв директор ЦРУ Вільям Бернс.

Європа і Велика Британія вже гостро відчувають на собі наслідки: рахунки за електроенергію різко зросли, а лідери попереджають, що континент може зіткнутися з відключенням електроенергії взимку залежно від того, наскільки низькі температури впадуть. "Ринок електроенергії більше не є функціональним ринком, тому що є один гравець, Путін, який систематично намагається його знищити та маніпулювати ним", — цитує СNN президентку Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

США доклали значних зусиль, аби забезпечити постачання газу до європейських країн. Офіційні особи Білого дому наполягають, що видимих розколів у Європі не помітили, а дії президента РФ Володимира Путіна передбачали. За їх словами, це лише зміцнює рішучість європейських союзників.

Вже інші офіційні особи США заявляють, що існує реальний ризик того, що зростання вартості електроенергії та наближення зими може вплинути на населення ЄС. Одним з прикладом стали протести у Чехії, які відбулись нещодавно. Таким чином, люди можуть почати виступати проти санкційної політики Європейського союзу та подальшої допомоги Україні.

"Кілька таких тижнів, і європейська економіка просто зупиниться, - сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в інтерв'ю Bloomberg цього тижня. - Ризик цього полягає в деіндустріалізації та серйозному ризику фундаментальних соціальних заворушень".

Росія "безумовно хоче, щоб європейці нервували — енергетика є їхнім найбільшим інструментом для того, щоб налаштувати європейську громадськість проти війни», — заявило джерело СNN, близьке до західної розвідки. Однак, за його словами, якщо зима буде м’якою, запасів газових резервуарів, які вже перевищили контрольні показники, може бути достатньо, щоб запобігти широкому дефіциту.

Але це далеко не гарантія, сказала ця особа. Поки лідери ЄС намагаються прийняти нові заходи щодо заморожування або обмеження цін на енергоносії та виділення мільярдів нової фінансової допомоги та ліквідності, наявність кризи, яка може перерости в економічну катастрофу, відчутна.

"Це буде боляче для Європи", - сказав цей чоловік. — Подивимося, якою лютою буде зима".

За результатами опитування 10 вересня, понад 60% населення Німеччини виступає за підтримку України попри збільшення цін на енергоносії.

6 вересня з'явилося дослідження CREA, згідно з яким, після 24 лютого Росія заробила на продажі енергоносіїв майже €160 млрд.