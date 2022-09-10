Понад 60% населення Німеччини виступає за підтримку України попри збільшення цін на енергоносії, - опитування
За продовження допомоги Україні, навіть якщо це призводить до зростання цін на енергоносії, виступили 70% громадян Німеччини
Про це свідчить актуальне опитування проєкту Politbarometer німецького мовника ZDF.
Зазначається, що громадяни Німеччини майже не змінили свого ставлення до підтримки України, проти якої розв’язала повномасштабну війну Росія: 70% виступають за продовження допомоги, навіть якщо це призводить до зростання цін на енергоносії.
Водночас 21% респондентів вважають, що Німеччина більше не повинна підтримувати Україну, якщо через це ростуть ціни на газ та електроенергію.
За продовження підтримки України висловлюється абсолютна більшість виборців коаліційних партій Німеччини - Соціал-демократичної (82%), вільних демократів (74%) і "Зелених" (97%).
Крім того, цю позицію підтримують 73% виборців найбільшої опозиційної партії – блоку ХДС/ХСС і 59% "Лівих". Натомість серед прихильників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" таких лише 30%.
З останнього аналогічного опитування в липні ситуація з підтримкою України не змінилася: 40% німців закликають до посилення військової підтримки України, 30% вважають, що вона не має змінюватися, а 24% – виступають за її зменшення.
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