Про це свідчить актуальне опитування проєкту Politbarometer німецького мовника ZDF.

Зазначається, що громадяни Німеччини майже не змінили свого ставлення до підтримки України, проти якої розв’язала повномасштабну війну Росія: 70% виступають за продовження допомоги, навіть якщо це призводить до зростання цін на енергоносії.

Водночас 21% респондентів вважають, що Німеччина більше не повинна підтримувати Україну, якщо через це ростуть ціни на газ та електроенергію.

За продовження підтримки України висловлюється абсолютна більшість виборців коаліційних партій Німеччини - Соціал-демократичної (82%), вільних демократів (74%) і "Зелених" (97%).

Крім того, цю позицію підтримують 73% виборців найбільшої опозиційної партії – блоку ХДС/ХСС і 59% "Лівих". Натомість серед прихильників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" таких лише 30%.

З останнього аналогічного опитування в липні ситуація з підтримкою України не змінилася: 40% німців закликають до посилення військової підтримки України, 30% вважають, що вона не має змінюватися, а 24% – виступають за її зменшення.

13 липня у Financial Times повідомили, що Німеччина зриває постачання зброї до країн Східної Європи, які передали стару техніку Україні. Попри критику іноземних політиків та власної опозиції, в німецькому уряді й надалі запевняють, що переговори щодо угод з постачання зброї просуваються позитивно.

10 серпня Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard та майже 50 тисяч боєприпасів для них. У переліку переданого обладнання вказано, що Україна вже одержала 12 установок цього типу. Раніше було відомо про вісім переданих Gepard.

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