Протидія агресії РФ: у ЄС можуть створити посаду єврокомісара з питань оборони
Очільниця оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає за необхідне заснувати окрему посаду європейського комісара з питань оборони
Про це повідомляє BNR.
"Я думаю, що має бути окремий єврокомісар з питань оборони", - сказала Оллонгрен.
За її словами, він міг би повністю присвячувати свою діяльність виключно питанням оборони, і для наступної Європейської комісії було б гарною ідеєю поставити це питання на порядок денний.
Новий комісар, на думку міністра оборони Нідерландів, повинен прагнути до збільшення виробництва озброєнь в рамках Євросоюзу, а також гарантувати запровадження загальних стандартів для сприяння згуртованості між країнами-членами.
"Було б добре, якби хтось витрачав на це 100% свого часу. Зокрема й тому, що росіяни зараз перейшли на військову економіку", - сказала вона.
Нещодавно єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон закликав перевести оборонну промисловість ЄС на воєнні рейки. Він заявив, що країни ЄС мають знайти шлях для негайного постачання Україні боєприпасів та поповнення власних арсеналів.
- У Європейському союзі побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
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