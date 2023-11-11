Протидія агресії РФ: у ЄС можуть створити посаду єврокомісара з питань оборони

Про це повідомляє BNR.

"Я думаю, що має бути окремий єврокомісар з питань оборони", - сказала Оллонгрен.

За її словами, він міг би повністю присвячувати свою діяльність виключно питанням оборони, і для наступної Європейської комісії було б гарною ідеєю поставити це питання на порядок денний.

Новий комісар, на думку міністра оборони Нідерландів, повинен прагнути до збільшення виробництва озброєнь в рамках Євросоюзу, а також гарантувати запровадження загальних стандартів для сприяння згуртованості між країнами-членами.

"Було б добре, якби хтось витрачав на це 100% свого часу. Зокрема й тому, що росіяни зараз перейшли на військову економіку", - сказала вона.

Нещодавно єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон закликав перевести оборонну промисловість ЄС на воєнні рейки. Він заявив, що країни ЄС мають знайти шлях для негайного постачання Україні боєприпасів та поповнення власних арсеналів.