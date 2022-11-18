У ЄС назвали ймовірну дату введення обмежень цін на російську нафту
У Європейському союзі очікують, що обмеження цін на російську нафту, які запровадили G7, почнуть діяти з 5 грудня
Про це інформує Reuters.
Найближчими днями США планують оприлюднити вказівки з встановлення цінової стелі на російську нафту. Вони також готові до певних зволікань у їхній реалізації.
"Звичайно, ціль полягає в тому, щоб завершити угоду з G7 про ліміт цін до 5 грудня", - наголосила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.
Також видання зазначає, що з 5 грудня ЄС перестане купувати нафту з РФ. Згодом, 5 лютого 2023 року, ця заборона торкнеться й російських нафтопродуктів. Наголошують, що це позбавить Росію нафтових доходів і змусить її шукати альтернативні ринки.
Крім того, з 5 грудня постачальники транспортних послуг зможуть допомагати експортувати російську нафту, але лише за примусово низькими цінами.
"Наші санкції поширюватимуться на сиру нафту для країн-членів ЄС, тому ми не купуватимемо російську сиру нафту з 5 грудня, і ми покрили можливий розрив цін на нафту для міжнародних покупців нашим восьмим пакетом санкцій", - наголосила Сімсон.
- 5 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обмеження цін на нафту є одним із ключових способів покарати Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.
- 8 листопада кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк заявив, що ЄС може узгодити цінову стелю на російську нафту наступного тижня.
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