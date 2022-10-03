У ЄС офіційно зареєстровано близько 4,2 млн біженців з України
У зв’язку зі збройною агресією РФ кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн
Про це повідомляє пресслужба Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Кількість зареєстрованих для тимчасового захисту досягла 4,183 млн осіб. Загалом по усій Європі зафіксовано понад 7,5 млн громадян України.
Згідно з даними ООН, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі - 1,409 млн.
- Посол ЄС в Україні розповів, що країни Євросоюзу будуть підтримувати переселенців стільки, скільки триватиме війна.
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