У ЄС офіційно зареєстровано близько 4,2 млн біженців з України

Про це повідомляє пресслужба Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Кількість зареєстрованих для тимчасового захисту досягла 4,183 млн осіб. Загалом по усій Європі зафіксовано понад 7,5 млн громадян України.

Згідно з даними ООН, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі - 1,409 млн.

Посол ЄС в Україні розповів, що країни Євросоюзу будуть підтримувати переселенців стільки, скільки триватиме війна.

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