Війна триває. Посол ЄС розповів про майбутнє українських біженців у Євросоюзі

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Більшість людей хочуть повернутися в Україну, і я б цього хотів, бо Україні ці люди потрібні – але вони не знають коли. Багато хто вже повернувся. Перше вересня, початок навчального року був визначальним моментом. Багато українських матерів все одно долучають своїх дітей до українського навчання, хай і з-за кордону", - розповів євродипломат.

Він зазначив, що українці дуже працелюбні і в еміграції вони хочуть починати працювати якомога швидше:

"Всюди, де є українські біженці (зокрема і в моїй рідній країні, Естонії, де вони складають 4% населення), вони хочуть почати працювати якомога швидше. Завжди перше покоління мігрантів, як правило, працює на сходинку нижче від свого освітнього і кваліфікаційного рівня, на жаль, в основному через мовні й культурні аспекти. Але дуже багато з них знайшли собі роботу".

Країни ЄС будуть допомагати біженцям з України доти, поки триває війна і вони б з радістю інтегрували їх у свій ринок праці, але є чітке розуміння, що вони потрібні своїй батьківщині:

"Немає загальноєвропейської політики щодо того, чи починати інтеграцію українців-біженців. Але я повністю переконаний в тому, що загальний настрій у європейських суспільствах та владі був дуже гостинним до них. Я не буду перераховувати усі види допомоги, які українці отримують автоматично.

Є загальне розуміння, що війна триває, і вони, чи більшість з них не можуть повернутися. І те, що Україні потрібні ці люди. Я не думаю, що в будь-якій з країн-членів ЄС є політика хуткіше інтегрувати цих людей, бо це потрібно їхнім ринкам праці. Розуміння вашої ситуації лишається дуже стійким".

Відзначимо, у Польщі пропонують вчити біженців української мови, а влада Фінляндії обіцяє розміщати утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України.

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