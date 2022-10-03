English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Війна триває. Посол ЄС розповів про майбутнє українських біженців у Євросоюзі

Війна триває. Посол ЄС розповів про майбутнє українських біженців у Євросоюзі

3 жовтня, 2022 понедiлок
11:16
війна з Росією Посол ЄС в Україні Матті Маасікас

Ринки праці країн ЄС готові поглинути українських біженців, більшість з яких вже знайшли роботу, але у європейських політиків є розуміння, що ці люди потрібні на Батьківщині

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Більшість людей хочуть повернутися в Україну, і я б цього хотів, бо Україні ці люди потрібні – але вони не знають коли. Багато хто вже повернувся. Перше вересня, початок навчального року був визначальним моментом. Багато українських матерів все одно долучають своїх дітей до українського навчання, хай і з-за кордону", - розповів євродипломат.

Він зазначив, що українці дуже працелюбні і в еміграції вони хочуть починати працювати якомога швидше:

"Всюди, де є українські біженці (зокрема і в моїй рідній країні, Естонії, де вони складають 4% населення), вони хочуть почати працювати якомога швидше. Завжди перше покоління мігрантів, як правило, працює на сходинку нижче від свого освітнього і кваліфікаційного рівня, на жаль, в основному через мовні й культурні аспекти. Але дуже багато з них знайшли собі роботу".

Країни ЄС будуть допомагати біженцям з України доти, поки триває війна і вони б з радістю інтегрували їх у свій ринок праці, але є чітке розуміння, що вони потрібні своїй батьківщині:

"Немає загальноєвропейської політики щодо того, чи починати інтеграцію українців-біженців. Але я повністю переконаний в тому, що загальний настрій у європейських суспільствах та владі був дуже гостинним до них. Я не буду перераховувати усі види допомоги, які українці отримують автоматично.

Є загальне розуміння, що війна триває, і вони, чи більшість з них не можуть повернутися. І те, що Україні потрібні ці люди. Я не думаю, що в будь-якій з країн-членів ЄС є політика хуткіше інтегрувати цих людей, бо це потрібно їхнім ринкам праці. Розуміння вашої ситуації лишається дуже стійким".

  • Відзначимо, у Польщі пропонують вчити біженців української мови, а влада Фінляндії обіцяє розміщати утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
біженці з України
Читайте також:
Рамзан Кадыров
1 жовтня, 2022 субота
Відправив би на передову змивати ганьбу кров'ю: Кадиров назвав винного у поразці РФ у Лимані
Ллойд Остін
2 жовтня, 2022 неділя
У Пентагоні відреагували на заявку України про вступ до НАТО
Юрий Витренко
1 жовтня, 2022 субота
Україна вже наступного року може відмовитись від газу для централізованого опалення, - Вітренко
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.66
    Купівля 40.66
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 39.2
    Продаж 40.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
3 жовтня
11:14
Матті Маасікас
Ще треба зробити "домашню роботу": посол ЄС оцінив, чи зможе Україна вступити до ЄС за два роки
11:10
Роббі Вільямс
Секс, наркотики та психічні розлади: Роббі Вільямс анонсував документальний фільм про себе
11:02
ЦРУ
США знищать війська та флот РФ, якщо Путін застосує проти України ядерну зброю, - ексдиректор ЦРУ
10:41
Ексклюзив
Сергій Згурець
Поразки і втрати РФ починають доноситися до росіян вже навіть через їхніх пропагандистів і блогерів, - Згурець
10:28
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Окупанти на блокпостах Херсонщини вимагають незрозумілі спецдозволи на виїзд, - депутат облради Хлань
10:27
Андрій Лунін
Лунін вперше у сезоні зіграв за "Реал" та припустився результативної помилки
10:26
Володимир Шматько у лимані
Звільнення Лиману: у Луганській ОВА розповіли, як уцілілі окупанти тікали до Щастя
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: скільки коштують долар та євро сьогодні
10:21
Інфографіка
Збитий російський літак
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 60 430 військових, 265 літаків та 228 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
10:20
У Пентагоні заявили, що Україна досягає прогресу в Херсонській області
09:56
діти-актори зі Львова
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 416 дітей
09:36
фейк фейкові новини
ISW: Поразка в Лимані спричинила більше плутанини та негативу в російському інфопросторі, ніж відхід від Києва й Харкова
09:32
На фото: співачка Jerry Heil
"Усі будуть кохані": Jerry Heil заспівала про Щекавицю
09:30
Борис Джонсон
Джонсон отримав у Консервативній партії нову посаду, яка пов'язана з Україною
09:28
Google
Google Translate більше не доступний в Китаї
09:11
мобілізація рф
Путін визнав провал РФ під час першого тижня мобілізації, - британська розвідка
09:06
Дніпропетровщина обстріл
Росіяни гатили по Дніпропетровщині: понівечені будинки, склади та лінії електропередачі
08:50
Бен Воллес
"Діє ірраціонально": міністр оборони Британії Воллес оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї
08:48
Краматорськ, Донеччина, обстріл
За 2 жовтня на Донеччині від рук окупантів загинув мирний житель, ще 8 - поранені
08:48
Ексклюзив
Натхненні звільненим Лиманом: хлопці у Бахмуті вже прагнуть іти у наступ, бо нудно сидіти в обороні, - боєць ТрО Фірсов
08:36
Путін
Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, - ISW
08:25
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
08:08
Оновлено
Запоріжжя обстріл
Окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет С-300, є постраждалі
07:56
ЗСУ
Українські воїни відбили ворожі атаки в районах 8 населених пунктів: де саме
07:43
З листопада мешканці щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову допомогу
07:39
Микола Княжицький
Папа Франциск підтримав Україну
07:22
Втрати РФ
На Запоріжжі ЗСУ уразили район зосередження окупантів і склади боєприпасів, поранення отримали понад 250 солдатів РФ
06:53
Марко Рубіо
У Сенаті США припускають можливість російських ударів по аеропортах у Польщі
06:31
ЗСУ
ОК "Південь" закликає українців не сповіщати позитивні новини передчасно
06:17
Російський корабель - ілюстроване фото
РФ утримує у Чорному морі три ракетоносії з 32 "калібрами"
05:57
Окупанти наказали провести мобілізацію
Подворові обходи, списки чоловіків призовного віку, перевірка документів: росіяни посилили примусову мобілізацію на окупованих територіях
05:36
Втрати окупантів
На Півдні ЗСУ знищили 40 окупантів, два танки й гелікоптер
01:50
Андрій Єрмак
Єрмак провів зустріч з радниками Байдена та Ердогана у Туреччині: про що говорили
01:18
Президент України Володимир Зеленський
За свій терор Росія має нести постійно зростаюче покарання, - Зеленський
00:51
Латвія
У Латвії на парламентських виборах проросійська партія навіть не подолала барʼєр
2022, неділя
2 жовтня
23:58
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про звільнення селища Архангельське у Херсонській області
23:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Успіх ЗСУ у Лимані відкриває ворота для звільнення Донбасу. Колонка Сергія Згурця
23:31
Зеленський
Наша мета - створення в Україні повноцінної бази для обслуговування та будівництва кораблів, - Зеленський
23:13
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
За неофіційною інформацією, гендиректора ЗАЕС викрали через відмову визнавати електростанцію власністю Росії, - депутат Запорізької облради Сергій Лишенко
23:06
штормове попередження
На Одещині оголосили штормове попередження: людей просять обмежити пересування містом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV