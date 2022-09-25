English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Культура "Важливо будувати Україну заново рідною мовою": у Польщі пропонують вчити біженців української мови

"Важливо будувати Україну заново рідною мовою": у Польщі пропонують вчити біженців української мови

25 вересня, 2022 неділя
16:19
Культура

На думку віцемаршалка Вармінсько-Мазурського воєводства Мирона Сича, великою проблемою є те, що деякі українці, які знаходять притулок у Польщі, спілкуються там не українською, а російською мовою

Про це повідомило видання Gazeta.Pl.

"Важливо будувати Україну заново рідною мовою", - зазначив Мирон Сич.

Повідомляється, що під час маршальського з’їзду в Казімєжі Дольному багато часу було присвячено обговоренню питань, пов’язаних із біженцями, зокрема організації навчання та опіки для їхніх дітей.

Мирон Сич, який має українське коріння, звернув увагу на те, що деякі з вимушених переселенців, переважно зі Сходу України, не розмовляють українською мовою, а лише російською.

"Ці діти повинні повернутися туди, щоб співтворити українське суспільство. І мені, і, мабуть, усім нам було б дуже важливо побудувати Україну заново рідною мовою. Для мене незрозуміло, як створювати її російською. Якщо вони не змогли вивчити українську на Сході України, то, можливо, нехай навчаться в Польщі?" - сказав він, запитуючи міністра освіти і науки Польщі Пшемислава Чарнека, чи будуть здійснювати якісь кроки в цьому напрямку.

Читайте такожКонтрнаступ мови: як українська відвойовує своє

Міністр зазначив, що українська сторона має навчати української мови людей, які приїжджають до Польщі. Він додав, що це можна зробити за допомогою різних засобів, наприклад тих, якими керує його міністерство.

"Я говорю про громадські організації та мультигенераційну освіту. Ви ідеально підходите до цієї програми. Ви можете зібрати ці кошти і навчити дітей української, - запевнив він. - У Польщі ми маємо передусім подбати про те, щоб ці діти були в рамках польської системи освіти, а в ній, як відомо, польська мова є обов’язковою".

Присутній на маршальському з’їзді генеральний консул України в Любліні Артем Валах підтвердив, що насадження російської мови для України є проблемою. Але водночас він зазначив, що є правова база, яка підтверджує, що в Україні є одна державна мова - українська. 

Окрім цього, він також наголосив, що це неправда, що українці зі сходу країни не розмовляють рідною мовою.

"Я сам із Харкова. Я запрошую вас дізнатися", — підсумував він.

  • 8 вересня повідомлялося, що українські студенти у Польщі можуть розраховувати на безкоштовне навчання та проживання, та для цього вони мають працювати.
  • 14 вересня стало відомо, що у Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Україна
Польща
освіта
біженці
війна з Росією
біженці з України
Читайте також:
обмін полоненими
24 вересня, 2022 субота
Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", домовились лише за 5, - речник президента Туреччини
24 вересня, 2022 субота
Ймовірно, окремі члени Альянсу запропонують Україні військову допомогу, ще потужнішу за американські HIMARS, - дипломат Метью Брайза
24 вересня, 2022 субота
Путіну сказали, що його вб'ють, якщо він застосує ядерну зброю, - Піонтковський
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
25 вересня
16:31
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
Багато мобілізованих росіян не доїдуть в Україну, - військовий експерт Катков
16:28
арешт кайданки
У Казахстані затримали трьох росіян, що намагались незаконно перейти кордон
16:27
Ексклюзив
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
Так звана російська вулиця в Ізраїлі за 7 місяців перетворилася на українську, - посол України Євген Корнійчук
16:22
окупанти танк
Били з артилерії й танків: на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 46 цивільних об'єктів
15:58
Ексклюзив
єврейська громада україни
На сьогодні в Ізраїлі російських євреїв у 1,5 раза більше, ніж українських, - посол України Євген Корнійчук
15:55
повістки росіянам
По 2-3 з кожної школи. У РФ до роздачі повісток залучили вчителів, - ЗМІ
15:54
Іранські дрони, БПЛА
ЗСУ збили дрон-камікадзе, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв
15:54
В полоні росіян досі знаходится 2,5 тисячі українців, - Верещук
15:52
обстріляли Сумщини й Чернігівщини
Понад 70 прильотів і вибухів за добу: росіяни обстріляли Сумщину й Чернігівщину
15:33
Сергій Лавров
Лавров зганьбився з назвами Луганської та Запорізької області під час виступу на Генасамблеї ООН
15:30
кордон
Прикордонна служба ФСБ вже не випускає деяких російських чоловіків, - Bild
15:18
Віктор Соломін
В Україні ліквідували лейтенанта й капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
15:18
Іран
У будівлю посольства Ірану в Греції кинули коктейль Молотова
15:13
Картина Тетяни Попович
"У нас є документальні свідчення, що росіяни пакували картини та вивозили їх до Росії," - Ткаченко
15:10
Донеччина
Окупанти всю ніч обстрілювали Донеччину артилерією та касетними снарядами. Є постраждалі
15:00
"Минай" - "Львів"
УПЛ: "Минай" у більшості програв "Львову" в чемпіонаті України
14:46
Ексклюзив
Путін Медведчук
Путін обміном врятував не одного Медведчука, а лояльність своєї агентурної мережі в Україні, щоб вони були впевнені у порятунку, - військовий експерт Притула
14:42
Володимир Путін та Умар Кремльов (праворуч)
Міжнародна асоціація боксу затвердила на посаді президента росіянина
14:39
Петро Порошенко
Фейкові "референдуми" потрібні Путіну, щоб готувати нові території для атак, - Порошенко
14:35
Туреччина
Туреччина звинуватила Грецію у перекиданні бронетехніки на острови Егейського моря з невоєнним статусом
14:34
кримськотатарський прапор
Кримські татари отримали понад 1500 повісток упродовж пари днів
13:53
Еліуд Кіпчоге
У Берліні побили світовий рекорд у марафоні
13:52
У Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу
Під час антимобілізаційного мітингу в Дагестані силовики стріляють з автоматів у повітря
13:49
Іран
Президент Ірану Райсі погрожує учасникам заворушень "рішучою відповіддю"
13:43
Ексклюзив
обмін полоненими
Не розганяйте зраду. Боротьба за решту полонених азовців триває, - дружина захисника "Азовсталі" Дмитра Данилова
13:34
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Фортифікаційно росіяни укріплюють Крим, а кримчани намагаються виїжджати до третіх країн, - Чубаров
13:21
погода осінь
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає
13:09
Анатолій Солов’яненко
Сьогодні Україна відзначає 90 років з дня народження всесвітньо відомого співака Анатолія Солов’яненка
13:08
Микола Княжицький
Навіщо воюємо, якщо не фінансуємо культуру?
12:40
Оновлено
Рош га-Шана 2022
Моляться за мир в Україні: до Умані приїхали вже понад 23 тисячі хасидів-паломників
12:38
російські військові окупанти
В одному з сіл Сибіру на війну забрали усіх чоловіків, - ЗМІ
12:30
місце поховання Єлизавети ІІ
Королівська сім'я опублікувала перше фото з місця поховання Єлизавети ІІ
12:28
Російські полонені в Україні
В апараті Путіна пропонують підняти призовний вік до 50 років, - росЗМІ
12:15
Ексклюзив
путін путлер
Путін останніми рішеннями запускає розпад Росії, - Піонтковський
12:02
Ексклюзив
азовці у полоні
Після полону син втратив 30 кг ваги, - мама звільненого з полону бійця "Азов"
12:01
Михайло Подоляк
"Насмішка над глобальними інституціями": в Офісі президента відреагували на ядерні погрози РФ з трибуни ООН
11:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
11:11
Флойд Мейвезер та Мікуру Асакура (праворуч)
Мейвезер повернувся на ринг та нокаутував бійця MMA
11:07
Італія
В Італії стартувало голосування на дострокових виборах
10:50
Ексклюзив
Микола Маломуж
Путінська репресивна машина втратить контроль над мобілізацією, - генерал Маломуж
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV