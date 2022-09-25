Про це повідомило видання Gazeta.Pl.

"Важливо будувати Україну заново рідною мовою", - зазначив Мирон Сич.

Повідомляється, що під час маршальського з’їзду в Казімєжі Дольному багато часу було присвячено обговоренню питань, пов’язаних із біженцями, зокрема організації навчання та опіки для їхніх дітей.

Мирон Сич, який має українське коріння, звернув увагу на те, що деякі з вимушених переселенців, переважно зі Сходу України, не розмовляють українською мовою, а лише російською.

"Ці діти повинні повернутися туди, щоб співтворити українське суспільство. І мені, і, мабуть, усім нам було б дуже важливо побудувати Україну заново рідною мовою. Для мене незрозуміло, як створювати її російською. Якщо вони не змогли вивчити українську на Сході України, то, можливо, нехай навчаться в Польщі?" - сказав він, запитуючи міністра освіти і науки Польщі Пшемислава Чарнека, чи будуть здійснювати якісь кроки в цьому напрямку.

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Міністр зазначив, що українська сторона має навчати української мови людей, які приїжджають до Польщі. Він додав, що це можна зробити за допомогою різних засобів, наприклад тих, якими керує його міністерство.

"Я говорю про громадські організації та мультигенераційну освіту. Ви ідеально підходите до цієї програми. Ви можете зібрати ці кошти і навчити дітей української, - запевнив він. - У Польщі ми маємо передусім подбати про те, щоб ці діти були в рамках польської системи освіти, а в ній, як відомо, польська мова є обов’язковою".

Присутній на маршальському з’їзді генеральний консул України в Любліні Артем Валах підтвердив, що насадження російської мови для України є проблемою. Але водночас він зазначив, що є правова база, яка підтверджує, що в Україні є одна державна мова - українська.

Окрім цього, він також наголосив, що це неправда, що українці зі сходу країни не розмовляють рідною мовою.

"Я сам із Харкова. Я запрошую вас дізнатися", — підсумував він.

8 вересня повідомлялося, що українські студенти у Польщі можуть розраховувати на безкоштовне навчання та проживання, та для цього вони мають працювати.

14 вересня стало відомо, що у Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок.