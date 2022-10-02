Влада Фінляндії обіцяє розміщати утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України
На думку Товариства українців у Фінляндії, практика розміщення росіян разом із українцями ставить під загрозу благополуччя жінок та дітей, які втекли з України
Про це повідомив фінський суспільний мовник YLE.
"У майбутньому українців та росіян розміщуватимуть у різних центрах", - йдеться у відповіді фінського суспільного мовника.
Товариство українців у Фінляндії заявило, що отримало повідомлення про те, що російські біженці будуть розміщені в тих самих приміщеннях, що й українці, яким надано тимчасовий міжнародний захист.
На думку організації, це ставить під загрозу благополуччя жінок та дітей, які втекли з України. Міграційна служба повідомляє, що тепер вона розміщуватиме українців та росіян у різних центрах прийому біженців.
- Станом на 27 вересня було відомо, що через "останні зміни в безпеці" та масове бажання росіян якнайшвидше виїхати з РФ фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією.
- 29 вересня повідомлялося, що влада Фінляндії закриє державний кордон для російських туристів у ніч з 29 на 30 вересня, але є ряд винятків, в країну можуть в'їхати, наприклад, представники опозиції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе