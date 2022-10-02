Влада Фінляндії обіцяє розміщати утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України

Про це повідомив фінський суспільний мовник YLE.

"У майбутньому українців та росіян розміщуватимуть у різних центрах", - йдеться у відповіді фінського суспільного мовника.

Товариство українців у Фінляндії заявило, що отримало повідомлення про те, що російські біженці будуть розміщені в тих самих приміщеннях, що й українці, яким надано тимчасовий міжнародний захист.

На думку організації, це ставить під загрозу благополуччя жінок та дітей, які втекли з України. Міграційна служба повідомляє, що тепер вона розміщуватиме українців та росіян у різних центрах прийому біженців.

Станом на 27 вересня було відомо, що через "останні зміни в безпеці" та масове бажання росіян якнайшвидше виїхати з РФ фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією.

29 вересня повідомлялося, що влада Фінляндії закриє державний кордон для російських туристів у ніч з 29 на 30 вересня, але є ряд винятків, в країну можуть в'їхати, наприклад, представники опозиції.