Про це на брифінгу заявив єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє "Європейська правда".

"За порушення обмежувальних заходів ЄС передбачено дуже мало кримінальних санкцій, через що Єврокомісія і деякі держави-члени вважають, що в нас має бути шлях для покарання тих, хто порушує ці обмеження", – зазначив Рейндерс.

Він пояснив, що для ухвалення такого рішення спершу потрібна згода Ради Євросоюзу та Європейського парламенту, після чого Єврокомісія складе текст закону, який потім має бути затверджений згаданими інституціями.

"Питання складне, але з огляду на нагальність ситуації нам потрібен швидкий прогрес, і сподіваємось, що досягнемо цього прогресу в найближчі тижні, ще за головування Франції", – додав єврокомісар.

Нагадаємо, через прогалину в санкціях російські пропагандисти продовжують ТБ-мовлення в Європі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb